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ЦАМТО

Филиппины приобретут индонезийские танки "Каплан-MT"

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Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT
Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки после сборки на предприятии индонезийского объединения PT Pindad в Бандунге, сентябрь 2017 года.
Источник изображения: Anadolu / defense-studies.blogspot.сom

ЦАМТО, 21 февраля. Минобороны Филиппин подпишет меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку нескольких десятков средних танков "Каплан-MT" (MMWT) индонезийской компании PT Pindad.

Как сообщает KOMPAS.com со ссылкой на генерального директора департамента оборонной промышленности Министерства обороны Филиппин Бондан Тиары Софьян, переговоры пока продолжаются. Меморандум планируется подписать 27 февраля 2020 года.

Издание напоминает, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил средние танки PT Pindad Филиппинам в кулуарах встречи министров обороны в рамках саммита АСЕАН в 2019 году.

Со стороны ЦАМТО напомним, что президент индонезийской компании PT Pindad Абрахам Моз сообщил об участии компании с легким танком "Каплан-МТ" (MMWT) в открытом тендере Министерства обороны Филиппин по закупке 44 машин данного типа в августе 2018 года.

В конкурсе также участвовали еще несколько претендентов, включая K21-105 южнокорейской Hanwha, "Тулпар" турецкой Otokar. Также планировалось участие российской и украинской машин.

Вооруженные силы Филиппин планируют дооснастить боевой техникой созданную 12 лет назад механизированную пехотную дивизию, включая закупку новых легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением.

Проект предусматривает приобретение не менее 44 легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8. Стоимость проекта оценивается в 9,48 млрд. фил. песо (174,6 млн. долл.). Машины планируется приобрести в соотношении около 2:1. Платформы будут иметь общую башню и орудие калибра не менее 105 мм.

Средний танк "Каплан МТ" (Kaplan MT), также известный под национальным индонезийским обозначением "Харимау" (Harimau; Тигр), заказан Джакартой в количестве 18 ед. (начальный заказ) с графиком поставок в период 2020-2023 гг. Стоимость контракта составляет 135 млн. долл. Программа MMWT реализуется на основе подписанного в ноябре 2014 года между Турцией и Индонезией двустороннего межправительственного соглашения.

В качестве базовой платформы при разработке использовалась боевая машина пехоты "Каплан-30", двигатель которой был перенесен в кормовую часть. Танк весом около 35 т оборудован дизельным двигателем мощностью 711 л.с. (удельная мощность – 20 л.с./т), что позволяет развивать максимальную скорость до 70 км/ч. Машина может выполнять задачи по предназначению при температурах от -18 до +55 град. С.

Танк оснащен башней Cockerill "Серии 3105" компании CMI Defence со 105-мм нарезной пушкой с автоматом заряжания и спаренным с ней 7,62 мм пулеметом, компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными / тепловизионными прицелами командира и наводчика. По данным FNSS, "Каплан MT" обеспечивает высокий уровень защиты экипажа, в состав которого входят три человека.

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