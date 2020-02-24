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ТАСС

Источник: Минобороны и ОСК подпишут в августе контракт на еще две подлодки "Борей-А"

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АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А"
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российское военное ведомство заключит в августе контракт с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на строительство для ВМФ еще двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А). Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принято решение подписать в августе на форуме "Армия-2020" контракт на постройку для флота еще двух подводных ракетоносцев "Борей-А". По условиям контракта закладка обоих кораблей состоится на "Севмаше" (входит в ОСК) в 2021 году, они будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года", - сказал собеседник агентства.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
АРМИ-20XX
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