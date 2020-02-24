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Военное обозрение

В Китае назван параметр, по которому модернизированный истребитель J-20 превзошёл F-35

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Источник изображения: CCTV 1

В китайских СМИ сообщают о поэтапной модернизации истребителей 5-го поколения J-20, называя параметр, по которому самолёт превзошёл F-35. Эта модернизация проводится в Китае фактически одновременно с постановкой этих самолётов на вооружение ВВС.

В частности, указывается на то, что в сравнении с первыми образцами J-20 их модернизированные версии могут нести почти двое больше вооружений. Обращается внимание на истребитель с бортовым номером 2013. Отмечено, что у этого варианта J-20 можно увидеть несколько дополнительных точек подвеса ракет, которых не было на предыдущих модификациях.

Китайские эксперты утверждают, что новые версии J-20 «превзошли американские F-35» именно в плане того, какое количество вооружений (в первую очередь – ракет) самолёт может взять на борт.

Сравнение выглядит следующим образом:

Если американский F-35 может нести одновременно до 16 ракет средней дальности, то у J-20 – 12 ракет в основном комплекте и плюс 6 – в дополнительном.

Однако не все китайские эксперты обрадованы такого рода информацией. Так, отмечается, что ракеты на внешних подвесках снижают уровень малозаметности боевого самолёта. Поэтому, придётся искать «золотую середину», оснащая самолёт тем количеством вооружений, которое необходимо для проведения конкретной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
J-20
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