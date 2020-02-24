Рогозин рассказал о производимом в Воронеже агрегате для кораблей Starliner

Один из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner производится в Воронеже. Об этом 21 февраля заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Эти корабли американские (Starliner) нужны. Мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного. Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для из пилотируемых кораблей», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогозин уточнил, что речь идет об одном из агрегатов системы посадки для компании Boeing.

Ранее, 8 февраля СМИ сообщили о том, что специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner, обнаружили фундаментальные ошибки в его программном обеспечении, разработанном компанией Boeing.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.