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Известия.ru

Рогозин удивился безаварийным пускам «Роскосмоса» в 2019 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился безаварийному завершению корпорацией космических пусков в 2019 году. Об этом руководитель госкорпорации заявил в ходе конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Как отметил топ-менеджер, «Роскосмос» и его предприятия впервые за 16 лет завершили год без аварий. «Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий», — цитирует его «РИА Новости».

Он упомянул аварии с европейской ракетой Vega, нештатные испытания американских пилотируемых кораблей, аварийные ситуации с космическими объектами в Китае.

По словам Рогозина, «Роскосмос» намерен закрепить достигнутый результат и доказать его неслучайный характер.

В августе топ-менеджер рассказал о влиянии американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска на отечественное предприятие. Деятельность компании он счел вызовом для российской космической отрасли. Но даже в такой ситуации «Роскосмос» разрабатывает новые конкурентоспособные ракеты, указал глава госкорпорации.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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