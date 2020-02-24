Войти
Военно-промышленный курьер

Наш Су-24 оказался не по зубам американскому «Стингеру»

546
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Стали известны некоторые подробности попытки протурецких боевиков сбить российский бомбардировщик в сирийской провинции Идлиб.

«Национальный фронт освобождения» (НФО), который бок о бок с исламистским альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) воюет против сирийских правительственных войск, в ходе боя за посёлок Нейраб выпустили по российскому Су-24 ракету из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» (FIM-92 Stinger) американского производства. 

Пилот боевой машины смог уклониться и ракета прошла мимо.

Судя по сообщениям местных источников, ракета была выпущена с подконтрольной боевикам территории где-то между селением Кминас и городом Сармин. На растиражированное видео попал полёт ракеты уже высоко в воздухе и реверсивный след от неё.

ПЗРК «Стингер» - достаточно эффективное средство борьбы с воздушными целями, имеющееся на вооружении исламистов в Идлибе. Зенитные комплексы были поставлены боевикам со складов турецкой армии ещё в начале февраля. В февраля с их помощью были сбиты вертолёты сирийских ВВС.

На помощь бойцам САР с авиабазы «Хмеймим» были подняты бомбардировщики Су-24. Российская авиагруппа нанесла серию массированных ударов по боевикам на окраине Нейраба, их технике и позициям турецкой артиллерии. Сразу после ударов с воздуха войска  Асада контратаковали и выбили противника из Нейраба, снова взяв его под полный контроль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Stinger
Су-24
Похожие новости
06.02.2018
"Грачам" прописали высоту
20.12.2017
Ни разу не промазали
12.10.2016
Летать без комплексов
12.07.2016
Противостояние США и РФ в Сирии только начинается
28.10.2015
Война с ИГИЛ – это надолго
08.10.2012
Тбилиси прикрывается вашингтонским зонтиком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A