Наш Су-24 оказался не по зубам американскому «Стингеру»

Стали известны некоторые подробности попытки протурецких боевиков сбить российский бомбардировщик в сирийской провинции Идлиб.

«Национальный фронт освобождения» (НФО), который бок о бок с исламистским альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) воюет против сирийских правительственных войск, в ходе боя за посёлок Нейраб выпустили по российскому Су-24 ракету из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» (FIM-92 Stinger) американского производства.

Пилот боевой машины смог уклониться и ракета прошла мимо.

Судя по сообщениям местных источников, ракета была выпущена с подконтрольной боевикам территории где-то между селением Кминас и городом Сармин. На растиражированное видео попал полёт ракеты уже высоко в воздухе и реверсивный след от неё.

ПЗРК «Стингер» - достаточно эффективное средство борьбы с воздушными целями, имеющееся на вооружении исламистов в Идлибе. Зенитные комплексы были поставлены боевикам со складов турецкой армии ещё в начале февраля. В февраля с их помощью были сбиты вертолёты сирийских ВВС.

На помощь бойцам САР с авиабазы «Хмеймим» были подняты бомбардировщики Су-24. Российская авиагруппа нанесла серию массированных ударов по боевикам на окраине Нейраба, их технике и позициям турецкой артиллерии. Сразу после ударов с воздуха войска Асада контратаковали и выбили противника из Нейраба, снова взяв его под полный контроль.