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Модернизацию «Петра Великого» проведут в сокращенном объеме

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Источник изображения: vpk-news.ru

Давно запланированную модернизацию тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий» проекта 11442 (шифр «Орлан») проведут с упором на ремонт и обновление главной энергоустановки корабля.

Другие работы могут существенно ограничить из-за ряда факторов, в том числе финансовых, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на осведомленный источник в отрасли.

Учитывая возраст корабля и его систем, проведение масштабной модернизации может потребовать ряда опытно-конструкторских работ и значительных средств, добавил собеседник издания.

При этом «Петр Великий», который, в отличие от однотипного «Адмирала Нахимова», не был в консервации, находится в значительно лучшем состоянии и после ремонта ГЭУ может прослужить еще достаточно долго.

Другой информированный отраслевой источник сообщил изданию, что полная модернизация корабля потребует, кроме всего прочего, перекладки кабель-трасс и проведения значительного объема иных электромонтажных работ.

«Одно из самых проблемных мест как этого корабля, так и других старых крейсеров – состояние изоляции, которая сохнет и осыпается, – сказал он. – Другое слабое место – состояние общекорабельных систем в целом, здесь многое зависит от своевременного обслуживания и замены, например, протекторов».

При этом корпус кораблей проекта 1144 – достаточно долговечный и в случае своевременных доковых ремонтов может прослужить до полувека, резюмировал собеседник издания.

Модернизацию «Петра Великого» планировали начать в 2020 году. Работы на корабле могут занять от 3,5 до 5 лет. В 2017 году глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что отправить флагманский корабль СФ на ремонт «было бы правильно» сразу после завершения работ на однотипном «Адмирале Нахимове».

«Петр Великий» – четвертый и последний в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 (11442), шифр «Орлан». Его заложили 25 апреля 1986 года на Балтийском заводе под наименованием "Юрий Андропов" и спустили на воду 25 апреля 1989 года. Корабль включили в состав флота в 1998 году под наименованием «Петр Великий».

«Адмирал Нахимов» – третий корабль в серии "Орланов". С 1997 года находился на консервации. Контракт на его ремонт и модернизацию силами производственного объединения «Севмаш» подписали в 2013 году. В 2014-м крейсер переместили в наливной бассейн предприятия, в 2016 году с корабля демонтировали оборудование. Сроки завершения работ неоднократно переносили. Весной 2019-го в пресс-службе «Севмаша» утверждали, что крейсер «Адмирал Нахимов» выведут на испытания в 2020 году. Позднее окончание модернизации перенесли на 2021-й, затем – на конец 2022 года.

По данным источников в оборонке, в ходе модернизации «Орланов» планируется перевооружить корабли проекта 11442 на новые ракеты «Оникс», «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон» (вместо нынешних «Гранитов»). Также на кораблях, как ожидается, установят современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
Балтийский завод
ОСК
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
ГЗЛА
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