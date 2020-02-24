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Военно-промышленный курьер

На Ближнем Востоке разворовано американского оружия на миллионы долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый отчет Пентагона раскрыл миллионные убытки в оборонной сфере США. Отсутствие учета и условий хранения оружия, отправленного союзникам в качестве поддержки в битве против «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, привело к непоправимой ситуации.

В отчете генинспектора Департамента обороны говорится, что чиновники «Объединенной оперативной группы – Операции «Непоколебимая решимость»» (SOJTF-OIR), а также командование Первого театра поддержки (TSC) неправильно вели учет вооружений, который обошелся бюджету в 715 миллионов долларов. Об этом пишет Newsweek.

В частности, повторные закупки оружия раздували бюджет антитеррористической операции. В Пентагоне отметили, что оружие было попросту разворовано. Собственно, чиновники не могли сказать наверняка, что было потеряно, а что украдено. Издание поясняет, что SOJTF-OIR ведет надзор за ежедневными операциями в Ираке и Сирии против террористов ИГИЛ, решая, какое вооружение и оборудование требуется местным союзникам. В частности, речь идет о курдских отрядах «Сирийских оборонительных сил» (SDF), которые выполняли основную работу. TSC отвечал за хранение оружия на складах в Кувейте и транспортировку ее на другие склады вблизи сирийской границы. 

Оружие нередко просто хранилось на улице, из-за чего оно ржавело и выходило из строя. 41 тысяча единиц включительно с гранатометами и пулеметами долгое время лежали в контейнерах для транспортировки за пределами склада.

Военное оборудование на 715 миллионов долларов, о котором говорится в отчете Пентагона, было частью поставок оружия из заявки на 930 миллионов. Этот запрос Департамент обороны США подал еще в 2017-2018 годах.

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Страны
Ирак
Кувейт
Сирия
США
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