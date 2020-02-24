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Пентагон сделал акцент на войну с Китаем

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты должны готовиться к возможному военному конфликту с Китаем путем разработки новых вооружений, укрепления связей с союзниками и повышения эффективности деятельности Пентагона, заявил заместитель помощника министра обороны США Чад Сбрагиа, курирующий в ведомстве китайское направление.

«Другими словами, ставки на конфликт с Китаем огромны», - сказал он, выступая в Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности.

Он отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) становится все более грозным противником в связи с амбициями КНР на повышение роли в мире и беспрецедентными новыми ресурсами. Это позволяет Китаю и НОАК расширять глобальное военное присутствие, модернизировать свои военные возможности и более эффективно противостоять национальным интересам США, добавил Сбрагиа.

По его словам, в этих условиях Пентагон должен создавать и развертывать более эффективные, боеспособные комплексные силы, включая гиперзвуковое вооружение, искусственный интеллект, робототехнику и лазерное оружие. Сбрагия добавил, что Пекин прилагает усилия к тому, чтобы склонить союзников Соединенных Штатов в регионе на свою сторону.

«Это соревнование, мы должны это четко видеть. На эти страны оказывается все большее давление», - сказал представитель Пентагона.

США не впервые говорят о военной угрозе со стороны Китая. Белый дом предложил заложить в бюджет на 2021 год более $700 млн на противодействие Китаю и России.

Интерфакс отмечает, что советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее называл Китай и Россию главными угрозами для США. Также он отмечал, что Пекин, в отличие от Москвы, отказывается идти на переговоры по вопросу о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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