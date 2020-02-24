МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.

Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, инженеры компании "МиГ" запатентовали систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку.

Это цифровой комплекс сделает более безопасным полет в сложных метеоусловиях и позволит летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время.

Разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс.

Новой системой оснастят самолеты МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Как подчеркнул генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, одним из приоритетов инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники.

Автоматический комплекс уже был успешно протестирован в летных испытаниях. Его достоинства положительно оценили летчики.

Справка "РГ"

Многофункциональный легкий истребитель МиГ-35 относится к поколению "4++", максимально приближенному к пятому. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения высокоточных ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Самолет оснащен РЛС "Жук-А" с активной фазированной антенной решёткой, детекторами атакующих ракет и облучения лазера. Способен одновременно преследовать от 10 до 30 целей.

МиГ-35 имеет девять точек внешней подвески. Они позволяют управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и обычные авиабомбы, а также бомбовые контейнеры от 100 до 500 килограммов.

Олег Корякин