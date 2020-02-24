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Российская газета

Видео: новейшую модификацию БМП-3 успешно осваивают в армии Ирака

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Военнослужащие 5-го мотопехотного полка 35-й бронетанковой бригады, входящей в 9-ю танковую дивизию, провели боевые стрельбы из БМП-3.

Как сообщает видеоканал Министерства обороны Ирака, этими занятиями закончен период обучения в центре подготовки, где слушатели получили теоретические и практические знания по эксплуатации и применению техники российского производства.

Как видно в репортаже, экипажи с места и в движении вели огонь из штатных 100-мм нарезных орудий 2А70 и 30-мм автоматических пушек 2А72.

Первая информация о доставке "троек" в это ближневосточное государство была обнародована в середине лета 2018 года. В июле прошлого года поставлена вторая партия. Как сообщалось, всего до 2022 года иракцы должны получить около полутысячи таких боевых машин.

Они отличаются от более ранних версий наличием дополнительного бронирования, а также установкой решетчатых противокумулятивных экранов. Такая защита обезопасит от огня малокалиберных пушек, стрелкового оружия и реактивных гранат РПГ.

Система управления огнем снабжена новым прицелом, имеющим тепловизионный канал, что дает возможность эффективно применять вооружение в ночных условиях.

Несмотря на несколько возросший вес, сохранены все скоростные и маневренные характеристики.

БМП-3 используются в элитной 9-й дивизии вместе с Т-90С российского производства и американскими М1А1М Abrams.



Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
2А72
M1 Abrams
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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