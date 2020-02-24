ВМС Индии получили четвертый противолодочный корвет класса "Каморта"

ЦАМТО, 21 февраля. Индийская судостроительная компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 18 февраля объявила о состоявшейся церемонии передачи ВМС Индии противолодочного корвета класса "Каморта" ("Проект 28"), (P31) "Каваратти".

(P31) "Каваратти" является четвертым и последним заказанным GRSE кораблем класса "Каморта".

Как сообщал ЦАМТО, компания GRSE начала программу строительства 4 кораблей класса "Каморта" в 2003 году по проекту, разработанному совместно с группой проектирования надводных кораблей Конструкторского бюро ВМС Индии. Ориентировочная стоимость каждого корабля составляет 17 млрд. рупий (263 млн. долл.).

Основным предназначением корветов является обнаружение, отслеживание и уничтожение подводных лодок противника с применением вооружения национальной разработки, включая торпеды, ракеты и вертолеты.

Киль головного корвета серии, "Каморта", был заложен в ноябре 2006 года, церемония спуска на воду прошла 19 апреля 2010 года. "Каморта" был передан ВМС Индии 23 августа 2014 года. Второй корабль серии, "Кадматт", был принят на вооружение ВМС Индии 7 января 2016 года, третий, (P 30) "Килтан", – 16 октября 2017 года.

Киль четвертого корабля серии, "Каваратти", был заложен 20 января 2012 года. Корвет был спущен на воду 19 мая 2015 года. Два последних корабля серии, "Килтан" и "Каваратти", оборудованы поставленной шведской Saab Kockums надстройкой из композитного материала, которая интегрируется со стальным корпусом.

Корвет представляет собой построенный с применением технологий малозаметности корабль длиной 109,1 м, наибольшей шириной 12,8 м и осадкой 3,7 м. Стандартное водоизмещение корветов – около 3250 т (полное 3500 т). По заявлению МО Индии, около 90% компонентов для корветов произведены в стране.

Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями MAN/Pielstick PA 16 STC мощностью 4000 л.с. каждый, позволяющей развивать максимальную скорость до 25 узлов. Конструкция силовой установки обеспечивает снижение вибрации и инфракрасной сигнатуры. Дальность плавания – 3450 морских миль на скорости 18 узлов (4000 морских миль на скорости 12 узлов). Экипаж – 123 человека, включая 17 офицеров и 106 матросов.

В комплект вооружения входят изготовленная по лицензии 76-мм артиллерийская установка "Супер Рапид" компании Oto Melara, 16-контейнерная ВПУ с ЗУР "Барак-1", два 30-мм шестиствольных зенитных артиллерийских комплекса AK-630M, два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата с торпедами DTA-53 и две 12-ствольных реактивных бомбометных установки РБУ-6000, усовершенствованных Larsen and Toubro. Кроме того, корветы оснащены гидроакустической станцией с буксируемой антенной Humsa-NG, трехкоординатной РЛС Revathi E/F-диапазона и национальной противоторпедной системой "Мареч" (Mareech). Корабль может нести вертолет Ка-28 или "Дхрув".