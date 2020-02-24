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ТАСС

Новейший морской буксир "Сергей Балк" принят в состав Черноморского флота

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Морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк»
Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.
Источник изображения: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

Судно может ходить во льдах и тихой воде, тушить пожары и снимать с мели корабли

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый буксир новейшего проекта 23470 "Сергей Балк" вошел в состав Черноморского флота (ЧФ) в пятницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

"Сегодня в главной базе Черноморского флота городе Севастополь в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир "Сергей Балк". Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство", - сообщили на флоте.

После включения судна в состав флота экипажу предстоит проверка готовности к выходу в море. Затем буксир приступит к выполнению плановых задач.

Главное предназначение судов проекта 23470 - морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров - 200 тонн. Дальность плавания - 300 миль, автономность - 30 суток.

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