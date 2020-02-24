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Хуситы отсалютовали Помпео баллистическими ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Противоракетные системы Саудовской Аравии Patriot приведены в повышенную боеготовность в городе королевства Янбу (на берегу Красного моря) после того, как по нефтяной инфраструктуре государственной компании Saudi Aramco из Йемена был нанесён удар баллистическими ракетами.

По данным ВС Саудовской Аравии, ракетная атака йеменского шиитского движения «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) была успешно отражена.

Как отмечают западные СМИ, ракетные пуски совпали с пребыванием в королевстве госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл в Эр-Рияд обсудить нейтрализацию «агрессивного поведения» Ирана в регионе. Хуситы считаются ближайшим союзником Тегерана в южной части Аравийского полуострова, и часть находящихся на их вооружении баллистических носителей в свой время, предположительно, была поставлена из Ирана.

Саудовский город-порт Янб находится почти 1000 км от места пусков в Йемене, что означает применение хуситами сложных ракетных систем - вероятно Burkan 2. Указывается, что йеменские повстанцы ударили из района Саны - столицы арабской страны.

Воздушное нападение на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, которую 14 сентября 2019 года, по остающейся в качестве основной версии, осуществили йеменские хуситы, привела к сокращению уровня добычи нефти в крупнейшей арабской монархии почти вдвое.

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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