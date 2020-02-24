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Получив в Сирии от ворот поворот, Эрдоган вспомнил о НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Твиттере» НАТО был размещен видеоролик, в котором рассказывается о вкладе Турции в деятельность Североатлантического альянса. В клипе снялась пилот турецких ВВС Эсра Озатай, которая перечислила ряд достижений Турции за годы членства в НАТО.

«Мы разделяем общие ценности как союзники. Мы действуем вместе, чтобы защищать друг друга, а также эти ценности. Турция вступила в НАТО в 1952 году. Мы в числе стран, которые вносят наибольший вклад в миссии и операции НАТО. Мы гордимся тем, что первая женщина-пилот истребителя Североатлантического альянса — турчанка Леман Бозкурт Алтынчекич», - говорит Озатай.

Видео содержит кадры, описывающие мощь ВС Турции и сопровождается надписью: «НАТО - это семья с общими ценностями. Мы вместе с нашими союзниками во имя мира и стабильности. Турция - это НАТО. Мы - это НАТО».

Примечательно, что ролик был опубликован в день, когда Россия и Турция впервые за всё время войны в Сирии столкнулись в Большом Идлибе. Ранее НАТО отрешилось от предоставления Анкаре военной помощи на северо-западе арабской республики после гибели на сирийской территории нескольких турецких военнослужащих. Однако моральная поддержка натовского союзника на ближневосточном фланге альянса, как можно понять, остаётся актуальной для Турции, отмечает Eadaily.

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Сирия
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Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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