«Принц Уэльский» вышел на испытания

Британские ВМС приступили к тестированию своего нового авианосца. Вчера, 20 февраля, портал dailymail.co.uk сообщил о том, что корабль HMS Prince of Wales впервые вышел на морские испытания под флагом Королевского флота.

Вчера авианосец вышел из Портсмута, где проходила церемония его введения в состав Королевского флота. Тестирование корабля продлится неделю, после чего HMS Prince of Wales отправится в порт Ливерпуля.

Инфографика о «кухне» авианосца HMS Prince of Wales Источник изображения: dailymail.co.uk

Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «Принца» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Выход авианосца HMS Prince of Wales на морские испытания

Британские авианосцы не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа . Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.