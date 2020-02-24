Войти
WarSpot

«Принц Уэльский» вышел на испытания

325
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Британские ВМС приступили к тестированию своего нового авианосца. Вчера, 20 февраля, портал dailymail.co.uk сообщил о том, что корабль HMS Prince of Wales впервые вышел на морские испытания под флагом Королевского флота.

Вчера авианосец вышел из Портсмута, где проходила церемония его введения в состав Королевского флота. Тестирование корабля продлится неделю, после чего HMS Prince of Wales отправится в порт Ливерпуля.

Инфографика о «кухне» авианосца HMS Prince of Wales

Источник изображения: dailymail.co.uk

Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «Принца» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Выход авианосца HMS Prince of Wales на морские испытания

Британские авианосцы не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа . Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
EH-101
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
Авианосец
Похожие новости
16.10.2019
Британские "Молнии" на Queen Elizabeth
26.08.2019
"Принц Уэльский" догоняет "Королеву Елизавету"
26.06.2018
Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний
09.02.2018
"Королева" тестирует авиацию
02.02.2017
Авианосец Queen Elizabeth не сдадут в срок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A