Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали "Сатаной"

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана". Этот комплекс опередил время более чем на полвека - в нем впервые были применены многие технологии, считающиеся сейчас суперсовременными: холодный "минометный" старт, средства преодоления ПРО, двигатели с отклоняемым вектором тяги, маневрирующие боевые блоки.

Ну и, конечно, то, для чего и строятся ракеты - при дальности полета 16 тысяч километров Р-36М способна доставить свой заряд в любую точку на территории потенциального противника. А взрыв тяжелой моноблочной боеголовки мощностью 25 мегатонн сотрет с лица земли город размером с Нью-Йорк вместе с окрестностями.

Гонец из ядерного ада

Хотя формально "Сатана" является модернизированной версией МБР Р-36, на деле это совсем другая ракета - в которой, конечно, использовали все лучшее от предшественницы. Мощность Р-36М возросла в полтора раза, точность стрельбы - втрое, защищенность пусковой установки - в 30 раз. Параллельно с разработкой ракеты велось создание защищенной шахты для нее. "Сатана" задумывалась как оружие ответного удара, поэтому ключевым условием для разработчиков было обеспечить старт ракеты в условиях ядерного нападения.

Р-36 покоилась на мощных пружинах-амортизаторах, но вес 200-тонной "Сатаны" они выдержать явно не могли. Поэтому транспортно-пусковой контейнер МБР заполнили газом под давлением - он и маятниковая подвеска контейнера в шахте защищали ракету от сотрясений, вызванных близкими ядерными взрывами. При замене Р-36 на Р-36М в шахту вставлялся металлический силовой стакан с системой амортизации и пусковой аппаратурой. Монтаж на месте сводился к трем сварным швам. Эффективность защиты подтвердили испытания шахты ядерными взрывами в Семипалатинске.

Обмануть Америку

За тестовыми запусками самой ракеты внимательно следили в США. Особенно их интересовали разделяющиеся боеголовки - это была первая наша ракета с такой схемой боевой части. Во время испытательных пусков у камчатского полигона Кура в нейтральных водах постоянно находился американский разведывательный корабль, в воздухе барражировала летающая лаборатория на базе бомбардировщика B-52. Как только самолет улетал на дозаправку, наши выполняли пуск.

Огромным достижением стала возможность перенацеливать ракету перед запуском - эта опция также появилась на МБР впервые. Бортовая электроника "Сатаны" была максимально защищена как от последствий ядерного взрыва, так и систем радиоэлектронного подавления - для этого кабельную сеть проложили в глубине корпуса, прикрыв агрегатами и изолирующими материалами. Снаружи РС-36М защищал панцирь из термо- и радиопоглощающих материалов. На случай остановки двигателей в полете из-за ионизирующего излучения был предусмотрен их повторный запуск. Прямое попадание ядерной боеголовки в пусковую шахту Р-36М могло лишь отсрочить запуск ракеты на 3-5 минут - чтобы пыль улеглась.

Ракета-снайпер

Для Р-36М существует несколько вариантов оснащения. Тяжелая многоблочная боеголовка имеет переменную мощность 18-20-25 мегатонн, легкая - 8. Версия с разделяющимися боевыми блоками содержит 10 боеголовок индивидуального наведения по 800 килотонн каждая. Термоядерные заряды находятся в радиопоглощающих чехлах - они нужны для защиты от нейтронных потоков, которые выбрасывают перехватчики системы ПРО.

В отсеке полезной нагрузки Р-36М 14 ячеек. Еще четыре заняты кассетами с ложными целями: легкими и квазитяжелыми, дипольными отражателями, генераторами активных помех и другими. Коэффициент вероятного отклонения от цели тяжелой моноблочной боеголовки - 130 метров, разделяющихся блоков - 80. При таких мощностях это можно считать снайперской точностью.

Неуязвимая для вражеского оружия, обладающая беспрецедентной дальностью и сокрушительной мощью, баллистическая ракета Р-36М стала надежным предохранителем Третьей Мировой войны. В США понимают: если что, в ответ прилетит так, что мало не покажется. Именно за это - и за сверхестественные возможности, - ракету там прозвали уважительно и с опаской, "Сатана".

Справка "РГ"

По данным из открытых источников, на боевом дежурстве в РВСН сейчас находятся 46 ракет Р-36М, сосредоточенные в двух позиционных районах: под Красноярском и Оренбургом. На смену "Сатане" придет новая тяжелая МБР "Сармат".

Антон Валагин