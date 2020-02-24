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ТАСС

Роскосмос в 2020 году выберет лучшие универсальные платформы для создания спутников

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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс" на стенде АО "Информационные спутниковые системы"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс" на стенде АО "Информационные спутниковые системы".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, после этого планируется "выходить на их тиражирование"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует строить все спутники на универсальных российских платформах, которые будут выбраны в этом году. Об этом сообщил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем уже в этом году провести работу по выбору универсальных спутниковых платформ с тем, чтобы <...> выбрать лучшее и оптимальное решение по этим платформам и выходить на их тиражирование", - сказал Рогозин, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

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