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ЦАМТО

Компания Hydroid поставила ВМС США автономный подводный аппарат "Ремус-300"

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Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Remus 100. Фото с сайта hydroidinc.com.

ЦАМТО, 21 февраля. Американская компания Hydroid объявила о передаче ВМС США для проведения испытаний опытного образца автономного подводного аппарата "Ремус-300" (REMUS – Remote Environmental Measuring Units).

Как сообщает Shephard, переданный через подразделение инноваций в оборонной сфере DIU (Defense Innovation Unit) аппарат предназначен для центра информационного противоборства ВМС США как возможное решение в рамках программы малых автономных подводных аппаратов нового поколения SUUV (Small-Class UUV).

В рамках подписанного с DIU соглашения о разработке прототипа специалисты Hydroid совместно с ВМС США работают над поэтапной модернизацией "Ремус-300" в целях расширения его возможностей. Поскольку система разработана на принципах модульности и открытой архитектуры, компания сможет быстро интегрировать новые модули и программное обеспечение.

Диаметр "Ремус-300" оставляет 7,5 дюймов, глубина погружения – 305 м. Он переносится двумя членами расчета и обеспечивает возможность замены систем обнаружения, полезных нагрузок и двигателей в зависимости от выполняемой задачи.

По заявлению представителя компании Hydroid, "Ремус-300" является инновационным решением в секторе малых автономных подводных аппаратов и создан с использованием опыта разработки и поставки более 400 аппаратов семейства в течение последних 17 лет.

Модульность и открытая архитектура облегчат интеграцию появляющихся разработок в перспективе, гарантируя, что "Ремус" останется одним из самых современных автономных подводных аппаратов на рынке.

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