Американские ВВС замечены в регулярных полетах над южными границами РФ

Воздушные разведчики США вновь замечены неподалеку от черноморских границ России. Близко приближаться к нашим рубежам они не рискуют, прекрасно сознавая, что могут нарваться на огонь средств ПВО. Но летают к Крыму и близлежащим районам, словно по расписанию.

Взять, к примеру, эту неделю. Только за два дня - среду и четверг - воздушные шпионы четыре раза появлялись в небе над акваторией Черного моря и возле других приграничных районов Юга России. Причем эти рейды уже традиционно выполняли различные типы воздушных разведывательных средств США.

Так, в среду, 19 февраля, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным WIFE71, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, начиная приблизительно с 12:30 по московскому времени, в течение около пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и у Краснодарского края. По некоторым данным, перед подлетом к российским границам разведчика дозаправил в воздухе над юго-восточной частью Черного моря американский самолет-танкер KC-135R, что сразу увеличило длительность полета RC-135W.

Примерно через четыре часа к Крыму также приблизился стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он совершил не менее четырех пролетов по линии от западной оконечности полуострова, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Полет этого дрона, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. метров. В районе Севастополя Global Hawk приближался к полуострову на 33 км. В общей сложности американский беспилотник провел у границ России на Черном море около шести часов.

Между прочим, это был уже шестой разведывательный полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в нынешнем году и второй в феврале.

В четверг RQ-4A, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, около двух с половиной часов курсировал уже вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. В ходе выполнения задания беспилотник не менее двух раз подлетал на расстояние 37-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Понятно, что столь откровенный интерес американцев к нашим южным районам вызывает соответствующую реакцию сил и средств, ответственных за безопасность этих российских регионов. За воздушными шпионами внимательно следят с земли, при необходимости их отгоняют от наших границ дежурные средства ПВО, в том числе самолеты-перехватчики. Если говорить в целом, то, по официальным данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю они два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Между прочим, воздушную разведку вдоль границ России на прошлой неделе вели 22 самолета-разведчика и восемь беспилотных летательных аппаратов. Все они постоянно находились под контролем наших военных.

В свою очередь, наша военная авиация тоже внимательно отслеживает чужие самолеты, беспилотники и корабли в акватории Черного моря. Этим, в том числе, занимаются тяжелые ракетоносцы. К примеру, в среду, 19 февраля, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. По сообщению Минобороны РФ, их экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов. При этом ракетоносцы сопровождали истребители Южного военного округа.

Напомним, что Ту-22М3 представляют весьма грозную силу. Они предназначены для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования. Их боевая эффективность была не раз проверена в реальных боевых условиях, в том числе во время операций против международных террористов в Сирии.

Юрий Гаврилов