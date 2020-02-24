Анатолий Антонов: Россия не хочет гонки вооружений или военного доминирования

ЦАМТО, 21 февраля. Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, ее вооруженные силы являются важным фактором международной безопасности. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Совершенствование Вооруженных сил остается нашим безусловным приоритетом. Они – надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем, мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель – наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии", – заявил А.Антонов на торжественном приеме в посольстве России в США по случаю Дня защитника Отечества.