Правительство Индии одобрило покупку в США 24 многоцелевых вертолетов MH-60R

ЦАМТО, 21 февраля. Комитет по безопасности правительства Индии на состоявшемся 19 февраля заседании утвердил выделение 2,6 млрд. долл. на покупку в США для ВМС страны 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R производства Lockheed Martin / Sikorsky.

На заседании, прошедшем под руководством премьер-министра Нарендры Моди, была также утверждена закупка сопутствующего оборудования, запчастей и услуг.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, закупка одобрена в преддверии запланированного на 24 февраля визита в Индию президента США Дональда Трампа. Приобретение вертолетов будет реализовано в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Целью сделки, о подписании которой, вероятно, будет объявлено в ходе визита, является восполнение нехватки многоцелевых вертолетов на кораблях ВМС Индии. После покупки MH-60R общая стоимость закупленных Индией с 2002 года в США вооружений и военной техники превысит 20 млрд. долл.

По данным источников Jane's, MH-60R, которые приобретаются в категории "Покупай за рубежом" (Buy global) "Процедуры оборонных закупок 2016", будут оснащены двумя станциями крепления вооружения, на каждой из которых могут устанавливаться две противокорабельные ракеты или легкие противолодочные торпеды. Вертолеты также будут вооружены глубинными бомбами.

MH-60R заменят устаревшие вертолеты Mk-42B/C и Ka-28, принятые на вооружение в 1980-е гг. Они применялись для противолодочной, противокорабельной борьбы, огневой поддержки и поисково-спасательных операций. MH-60R могут также использоваться для ведения разведки, ретрансляции связи, логистической поддержки, перевозки войск и снабжения.

Как сообщал ЦАМТО, 15 ноября 2018 года МО Индии направило правительству США письмо с запросом о возможности закупки (LOR – letter of request) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R для оснащения ВМС страны.

В апреле 2019 года госдепартамент США одобрил поставку в Индию в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, 30 многорежимных РЛС APS-153(V), 24 низкочастотных ГАС ALFS, 1000 гидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", 70-мм УР APKWS-2, легких торпед Mk-54, пулеметов M-240D и GAU-21, учебных ракет NSM (Naval Strike Missile), одного вертолета MH-60B/R из состава ВМС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA), а также другого оборудования и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл.

Производитель должен будет реализовать компенсационные программы в объеме 30% от общей стоимости контракта.

Общая потребность ВМС Индии в многоцелевых морских вертолетах оценивается в 123 ед. Отдельно ВМС Индии осуществляют программу закупки 111 многоцелевых морских вертолетов (NUH) у национального производителя в рамках модели стратегического партнерства. В соответствии с данной моделью для поставки вертолетов NUH индийские компании должны будут создать совместные предприятия с иностранными производителями оригинального оборудования.

Командование ВМС Индии рассматривает сделку по MH-60R как один из факторов, который заставит Вашингтон отказаться от применения санкций в соответствии с требованиями закона CAATSA в связи с покупкой для ВС страны российских ЗРС С-400.