Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию

ЦАМТО, 21 февраля. Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов, передает "РИА Новости".

Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.

По данным сайта vesselfinder.com, гонконгское судно Xin Guang Hua, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля.

В четверг стартовая платформа Odyssey подошла к судну, вокруг них находятся четыре буксира.

"РИА Новости" пока не удалось получить комментарий владельца комплекса – группы S7.

Как напоминает агентство, "Морской старт" – это плавучий космодром в Тихом океане для запуска ракет модификации "Зенит". Последний 36-й пуск с него состоялся в 2014 году, так как из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Потом "Морской старт" законсервировали.

Группа компаний S7 купила комплекс "Морской старт" в апреле 2018 года. Общая сумма, включая вывод из консервации, составила около 150 млн. долл..

В рамках сделки S7 перешли: судно Sea Launch Commander, с которого происходит управление пуском, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.

Гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщал "РИА Новости", что ожидает прибытия "Морского старта" из США в начале марта.