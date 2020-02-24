The National Interest (США): эта субмарина способна уничтожить весь человеческий род (или почти весь)

А её приближения вы даже не заметите. Атомные подводные лодки всегда стараются спрятаться, отмечают авторы. Они рассказывают об американских подлодках двух классов и российских подлодках трех классов, пугая американцев возможностями последних.

Подводные лодки с атомной энергетической установкой и ракетами с ядерными боеголовками - наиболее смертоносное оружие из числа изобретенного человечеством за все время, хотя они, к счастью, никогда не использовались во время горячей войны. Один подводный ракетоносец из состава некоторых классов, - среди них можно назвать подводные лодки класса "Огайо" эпохи холодной войны, - способен в течение менее 30 минут превратить в радиоактивную пыль 288 целей размером с город. Такие подводные корабли и находящееся на их борту вооружение на самом деле способны уничтожить человеческую цивилизацию, и на это, если начнется третья мировая война, им потребуется меньше времени, чем для заказа пиццы в мирное время.

Для этой статьи мы отобрали пять наиболее опасных субмарин, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, из числа уже находящихся в строю, или тех, которые скоро будут приняты на вооружение. Старые подводные ракетоносцы, в том числе подлодки масштабного проекта 941 "Акула" времен Советского Союза, - на Западе они известны под названием "Тайфун", - мы не включили, поскольку они в основном уже списаны и утилизированы. Лишь подводная лодка "Дмитрий Донской" остается в составе российского Военно-морского флота как испытательный подводный корабль без баллистических ракет.

Субмарина класса "Огайо" с баллистическими ракетами на борту

Подводная лодка Военно-морских сил США класса "Огайо" способна взять на борт 24 баллистические ракеты UGM-133 "Трайдент" II D5 морского базирования, каждая из которых может иметь до 12 ядерных боеголовок W88 по 475-килотонн каждая. С учетом точности головного блока Mk5, круговое вероятное отклонение которого составляет менее 90 метров, субмарина класса "Огайо" и ее ракеты "Трайдент" II могут использоваться как оружие первого удара. Согласно "Обзору ядерной политики 2010" (Nuclear Posture Review 2010), Соединенные Штаты намерены сохранить в строю всего 14 подводных лодок класса "Огайо", при этом на ремонте в любой отрезок времени будут находиться две субмарины. В настоящее время каждая подлодка класса "Огайо" имеет на борту 20 ракет из общего количества 240 размещенных ракет "Трайдент" II. По данным на 2016 год, девять подводных лодок класса "Огайо" находились в Тихом океане, тогда как другие были приписаны к портам Атлантического океана.

Субмарины класса "Колумбия" с баллистическими ракетами на борту

Подлодки класса "Огайо" постепенно устаревают, несмотря на свои внушительные возможности, и первые субмарины этого класса уже достигают 42-летнего лимита своей службы. На замену подлодкам класса "Огайо" Военно-морские силы США создают новые субмарины класса "Колумбия". Новые стратегические атомные ракетоносцы немного больше по размеру, чем подлодки класса "Огайо", их водоизмещение составляет 20800 тонн, однако на борту они будут иметь лишь 16 ракет "Трайдент" II D5. Большую часть внутреннего пространства этой подлодки занимает атомный реактор, рассчитанный на весь срок службы, а также электропривод с постоянными магнитами - он очень тихий, однако занимает немало места. Новые ракетоносцы во многом основаны на технологиях ударных подводных лодок класса "Вирджиния", и, кроме того, в них используются многочисленные усовершенствованные системы с меньших по размеру подводных ракетоносцев. Подлодки класса "Колумбия" в некотором отношении действительно являются расширенным и более современным вариантом великолепных субмарин класса "Вирджиния". Их строительство начнется в 2021 году, а первая подводная лодка этого класса будет принята на вооружение в 2031 году.

Атомные подводные лодки Проекта 955 "Борей" с баллистическими ракетами на борту

Соперник Америки времен холодной войны не позволяет себя опередить, - хотя его военная мощь значительно сократилась, - и поддерживает паритет с Соединенными Штатами в одной области - в области ядерного оружия.

Поэтому неудивительно, что Россия строит обладающие исключительными возможностями ядерные подводные лодки Проекта 955А класса "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту. Они меньше по размеру, чем их предшественницы - гигантские подводные ракетоносцы Проекта 941 "Акула" (они же класса "Тайфун"). Их водоизмещение составляет 24000 тонн, и "Бореи" больше по размеру, чем субмарины класса "Огайо" или "Колумбия", однако они не такие тихие, как американские субмарины, и уступают им по некоторым параметрам. Тем не менее "Бореи" являются самыми тихими российскими подводными ракетоносцами, и на них установлены водометные движители насосного типа. На этих подлодках размещены 16 баллистических ракет РСМ-56 "Булава" (каждая из них имеет 10 ядерных головных частей, а радиус действия этих ракет составляет 8000 километров). Круговое вероятное отклонение этих ракет составляет от 250 до 300 метров, и, кроме того, они способны преодолевать системы противоракетной обороны.

Атомные подлодки Проекта 667БДРМ класса "Дельфин" (Дельта IV) с баллистическими ракетами на борту

Как и мощные подводные лодки класса "Тайфун", подводные ракетоносцы "Дельта IV" составляют основу российского подводного флота с баллистическими ракетами. Более старая подлодка "Дельта IV" с водоизмещением 18200 тонн представляет собой тем не менее мощную платформу. У неё на вооружении 16 жидкостных баллистических ракет Р-29РМУ "Синева", и каждая из них может иметь от четырех до восьми боевых блоков. В отличие от предыдущей версии Проекта 667, "Дельта IV" способна посылать ракеты в любом направлении, находясь на постоянном курсе в круговом секторе. Кроме того, она может запускать ракеты с глубины в 55 метров, сохраняя при этом скорость от шести до восьми узлов.

Подводные ракетоносцы Проекта 885 класса "Ясень"

Атомная подводная лодка "Северодвинск" вооружена управляемыми ракетами, но не баллистическими. На ее борту размещаются 32 крылатые ракеты 3М-14К "Калибр" (в ядерном или обычном варианте), радиус действия которых превышает 2500 километров. Поэтому подлодки Проекта 885М представляют собой угрозу для основной территории Соединенных Штатов. Подлодки класса "Ясень" обладают большой скоростью, они исключительно тихие и имеют очень чувствительные датчики, - если корректными являются оценки, сделанные Офисом Военно-морской разведки ВМС США. Есть все основания говорить о том, что лодка "Северодвинск" и ее сестра "Казань" без труда могут приблизиться к восточному берегу Америки на расстояние около 2000 километров и поразить цели, расположенные в районе Великих озер. А если какая-нибудь из этих подлодок сможет приблизиться на расстояние 1000 километров или меньше (с учетом их малозаметности, это вполне возможно), то она будет способна поразить цели в районе Чикаго или даже Сент-Луиса.

Коллектив редакции