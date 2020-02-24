Экипажи "Русских Витязей" выполнили полеты на самолетах Су-35С

ЦАМТО, 21 февраля. В подмосковной Кубинке экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" выполнили полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35С. В полетах также были задействованы истребители Су-30СМ и Су-27.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, летный состав группы высшего пилотажа отработал полет по маршруту, технику пилотирования, а также задачи по предназначению. Полеты проходили в дневное и ночное время.

В ноябре 2019 года звено многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения "4++" Су-35С было поставлено с завода-изготовителя в Центр показа авиационной техники в состав пилотажной группы "Русские Витязи".