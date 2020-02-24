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ТАСС

МиГ-35 сможет сам заходить на посадку в сложных метеоусловиях

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Поставленный в 2019 году ВКС России для программы Государственных испытаний предсерийный учебно-боевой истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"), изготовленный на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ"
Поставленный в 2019 году ВКС России для программы Государственных испытаний предсерийный учебно-боевой истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"), изготовленный на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ".
Источник изображения: Вячеслав Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

Разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит Объединенную авиастроительную корпорацию) запатентовала систему автоматического захода истребителя на посадку в сложных метеоусловиях для самолетов МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ее пресс-службы.

Разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Она повысит безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволит летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме, сократит время захода, обеспечит безопасное снижение до появления видимости.

В корпорации отметили, что "технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35".

Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

"Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ". Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", - приводят в пресс-службе слова гендиректора корпорации Ильи Тарасенко.

Российские боевые самолеты и ранее оснащались системами автоматизированной и инструментальной посадки на аэродром. Особенностью новой технологии является повышенная точность и безопасность захода на посадки именно в сложных метеоусловиях, при этом система не требует дополнительного дооборудования аэродромных систем - весь комплекс находится непосредственно на борту самолета.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
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