Вымрут ли российские «Гепарды»

Вьетнам ведет переговоры с российской стороной о поставке двух ракетных сторожевых кораблей, но перед тем, как контракт будет подписан, необходимо решить главную проблему - поставка двигателей. Газовые турбины с необходимыми параметрами производит только украинское предприятие «Зоря - Машпроект» и поставка этих агрегатов проблематична по политическим причинам.

Вьетнамский флот собирается усилить свое вооружение за счет еще пары многоцелевых ракетных кораблей - легких фрегатов «Гепард-3.9» (проект 11661Э). Предварительные переговоры с «Рособоронэкспортом» уже начались, и если все пройдет гладко, то к концу 2020 года будет подписан контракт. Общая стоимость двух кораблей может достигнуть более чем 800 миллионов долларов. Пока что не решены несколько вопросов, касающихся оснащения вооружением, а также двигателями.

С первым пунктом вьетнамская сторона уже почти определилась: основным ударным комплексом фрегатов должны стать сверхзвуковые крылатые ракеты «Калибр» (по восемь на судно). В части прочего оборудования все зависит от того, какие задачи должен будет выполнять корабль приоритетно. ВМС Вьетнама в ближайшее время определят, будут новые «Гепарды» нести больше противолодочного или больше противовоздушного вооружения. А что касается силовых установок, то здесь от заказчика мало что зависит -проблема в кооперации производителей: Зеленодольского завода имени Горького (Россия, Татарстан) и Научно-производственного комплекса газотурбостроения «Зоря - Машпроект» (Украина, Николаев).

Легкие фрегаты проекта 11661 «Гепард» уже более десяти лет служат в строю Военно-морских сил Вьетнама: первые два были переданы Россией в 2011 году, а еще пара в 2018. Производство последних двух единиц было связано с определенными трудностями, но, судя по всему, тогда удалось договориться о поставках газотурбинных двигателей (ГТД).

Тем не менее, вопрос о создании отечественных силовых установок подобного класса поднимался не раз - их разработкой занимается НПО «Сатурн». Как сообщает издание «Эксперт» со ссылкой на представителей предприятия, в работе находятся ГТД для гораздо более крупного проекта 22350, тогда как двигатели для кораблей меньшего водоизмещения еще не начали проектировать. Ранее высказывались предложения переоборудовать «Гепарды» на немецкие силовые установки, но после детального изучения это идеи, от нее отказались.