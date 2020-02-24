«Атлет» прошел отборочные соревнования

Проверку на подрыв и на обстрел в ходе предварительных испытаний прошел новейший бронеавтомобиль «Атлет», разработанный в Военно-промышленной компании (ВПК).

Как сообщили в пресс-службе компании, машина выдержала все тесты и подтвердила заявленные характеристики.

«Проведены испытания «Атлета» на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля. Также проведены испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение осколками и напалмом на пожаростойкость. Все, что мы планировали, все машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании», - отметили в ВПК.

Там пояснили, что машина пройдет небольшие доработки в интересах заказчика - Минобороны РФ.

«После доработки и восстановления ресурса машина приступит к государственным испытаниям, которые запланированы на май», - уточнили в пресс-службе.