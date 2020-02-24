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Военно-промышленный курьер

СРК «Ярс» готовятся к марш-броску на Москву

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Источник изображения: vpk-news.ru

Из Ивановской области в подмосковное Алабино перебазируют стратегические ракетные комплексы «Ярс», которые будут участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 Мая.

«Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино - расстояние около 400 км», - сообщили в Минобороны.

Во время марша водителями многотонных машин при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

В пресс-службе ЗВО проинформировали, что с конца марта на подмосковном полигоне «Алабино», где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. Обычно военные проводят там более 10 тренировочных маршей, а в конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники. Планируется, что помимо российских солдат, офицеров, суворовцев и кадетов в торжественном марше по кремлевской брусчатке 9 Мая пройдут представители дружественных армий.

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