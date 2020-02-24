Для участия в Параде Победы стратегические "Ярсы" преодолеют 400 км

На следующей неделе из Ивановской области в подмосковное Алабино перебазируют стратегические ракетные комплексы "Ярс", которые будут участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 Мая.

"Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино (расстояние около 400 км)", - сообщили корреспонденту "РГ в военном ведомстве.

Там уточнили, что во время марша водителями многотонных машин при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа проинформировали, что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. Обычно военные проводят там более 10 тренировочных маршей, а в конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники. Планируется, что помимо российских солдат, офицеров, суворовцев и кадетов в торжественном марше по кремлевской брусчатке 9 Мая пройдут представители дружественных армий.

Справка "РГ"

Напомним, что "Ярсы" сейчас принимают на вооружение сразу в нескольких полках РВСН. В некоторых на боевое дежурство встанут мобильные варианты этого комплекса, в одном - межконтинентальные ракеты РС-24 размещают в шахтах. Это Козельская дивизия.

В некотором смысле "Ярс" можно назвать младшим братом стратегического "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что эта ракета превосходит "тополиную" РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты в более чем 10 тысяч километров.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО.

Юрий Гаврилов