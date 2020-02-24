Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Самолеты марки "МиГ" смогут выполнять автоматическую посадку, технология уже внедряется, заявил гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

"Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ". Работа уже ведется", - сказал Тарасенко, слова которого приводят в пресс-службе ОАК.

В пресс-службе отметили, что новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

"Инженеры корпорации "МиГ" (в составе ОАК) получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что новая разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс.

"Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков", - подчеркнули в ОАК.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".