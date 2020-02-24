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Известия.ru

МиГ-35 научат беспилотной посадке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Как отмечается на сайте корпорации, инженеры получили патент на систему автоуправления истребителем при заходе на посадку. «Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», — отметили в ОАК.

Новая система будет применяться в МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Преимущества системы подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ», — заявил генеральный директор «МиГ» Илья Тарасенко.

Приоритетами инженеров корпорации остаются безопасность и максимальная эффективность авиатехники, подчеркнул он.

Ранее, в феврале, сообщалось, что экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева завершил модернизацию самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-140
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
ЭМЗ Мясищева
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2 комментария
№1
24.02.2020 05:47
Т.е. речь идёт только о заходе на посадку "до появления видимости", а не об автоматической посадке...
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№2
24.02.2020 09:16
интересный канал всем интересующимся автоматическими посадками на современных ЛА ГА:

https://www.youtube.com/watch?v=7iodE4P299g&t=794s
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