МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Как отмечается на сайте корпорации, инженеры получили патент на систему автоуправления истребителем при заходе на посадку. «Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», — отметили в ОАК.

Новая система будет применяться в МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Преимущества системы подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ», — заявил генеральный директор «МиГ» Илья Тарасенко.

Приоритетами инженеров корпорации остаются безопасность и максимальная эффективность авиатехники, подчеркнул он.

Ранее, в феврале, сообщалось, что экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева завершил модернизацию самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки.