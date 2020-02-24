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Известия.ru

Под Оренбургом военнослужащий по контракту получил рекордную жилищную субсидию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многодетный военнослужащий по контракту Бахром Хидоятов получил рекордную субсидию на покупку жилья — 17,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем 21 февраля в распоряжение «Известий».

Хидоятов проходит службу в мотострелковой бригаде второй общевойсковой армии в звании старшины. Он имеет выслугу более 24 лет, является участником боевых действий и воспитывает шестерых детей.

«На жилищную субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом либо вложить деньги в строящиеся объекты. Кроме того, они могут добавить материнский капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия», — сообщила глава Оренбургского отдела «Центррегионжилье» Факия Алмакаева.

Командующий второй армией генерал-майор Андрей Колотовкин отметил, что военнослужащие, у которых многодетные семьи, получают субсидию вне очереди. Он подчеркнул, что демографический вопрос является приоритетным.

«Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенными, чтобы другие могли на них равняться», — сказал Колотовкин.

Торжественное вручение решения о предоставлении субсидии прошло на плацу одной из воинских частей Тоцкого гарнизона в Оренбургской области и было приурочено к Дню защитника Отечества.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что к 7,5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере был приговорен главный невролог Центрального военного округа (ЦВО). Следствие установило, что в феврале прошлого года врач предложил своему пациенту дать ему взятку в размере 500 тыс. рублей за выписку свидетельства о болезни.

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Компании
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