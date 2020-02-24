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Израиль купит больше F-35 ради С-400

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Источник изображения: Фото: Amir Cohen / Reuters

Генеральный штаб Армии обороны Израиля принял решение о приобретении в США по дополнительной эскадрилье истребителей F-35A Lightning II и F-15 Eagle, сообщает Breaking Defense.

Издание отмечает, что вторые самолеты станут переносчиками ударного оружия, тогда как первые послужат для целеуказания. В публикации рассматривается два сценария, когда могут пригодиться истребители.

Первый предполагает атаку целей на территории Сирии, защищаемых зенитными ракетными системами (ЗРС) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» российского производства. Согласно источникам издания, такая ЗРС может быть оперативно транспортирована к району конфликта или соответствующим приграничным территориям, к чему должны быть готовы израильские летчики.

Второй сценарий применения истребителей — предупреждение массированного ракетного удара со стороны ливанского движения «Хезболла», для чего Израиль планирует заблаговременно уничтожать пусковые установки противника.

В настоящее время Израиль располагает 20 единицами F-35I Adir (израильский вариант F-35A Lightning II). В 2020 году страна должна получить еще семь таких истребителей. Всего Израиль планирует приобрести у США 75 единиц F-35A Lightning II.

В июле 2019 года Израиль, согласно The Aviationist, нанес при помощи одного или нескольких F-35I Adir удары по лагерю Ашраф в Ираке, подлетев на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.

В феврале того же года F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.

В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.

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