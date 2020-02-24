На фоне обострения в Идлибе у главы МО Турции поинтересовались о готовности С-400

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На фоне резкого обострения ситуации в Идлибе и противоречивых данных о запросе Турции к США на поставку ЗРС Patriot у турецкого министра обороны Хулуси Акара поинтересовались относительно готовности ЗРК С-400. Сам этот вопрос, прозвучавший из уст турецких журналистов, даёт понять, что ситуацию в Сирии отдельные силы в Турции рассматривают и через призму возможностей применения С-400 «Триумф».

Из ответа Хулуси Акара на вопрос о времени развёртывания зенитных ракетных комплексов российского производства:

Многие говорили, что мы вообще не сможем приобрести эти системы ПВО. Но наш президент дал необходимые ответы, и С-400 мы приобрели. Они вступят в строй скоро, не сомневайтесь. Полноценное тестирование намечено на апрель.

По словам министра обороны Турции, разговоры о ЗРК Patriot ведутся «по инерции». Хулуси Акар напомнил, что Анкара в течение нескольких лет пыталась заключить контракт с США на поставку этих комплексов, но получала отказ.

Глава МО Турции Акар:

Именно поэтому мы пошли на приобретение С-400.

В этой связи эксперты задаются вопросом: не приведёт ли обострение в Сирии к тому, что вооружённые силы Турции решатся на применение С-400 против самолётов ВВС САР и ВКС РФ? А на сегодняшний день в регионе комплексами С-400 "Триумф" обладают две страны - Турция (пока С-400 не развёрнуты для возможного применения) и Россия (на базе "Хмеймим" в Сирии).

В самой Турции отмечается, что «на военную конфронтацию с Россией Анкара не пойдёт, так как это будет выгодно региональным противникам Турции».