ЕКА проверит манипулятор ERA в конце февраля перед отправкой на Байконур

Специалист проведет визуальный осмотр ERA, проверку датчиков, а также проверку готовности к транспортировке на космодром

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Европейский специалист прилетит в Россию в конце следующей недели для инспекции манипулятора ERA (European Robotic Arm). Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Рука-манипулятор ERA была создана Европейским космическим агентством (ЕКА) в 2004 году и сейчас находится в РКК "Энергия".

"Представитель ESTEC (European Space Research and Technology Centre, исследовательский центр ЕКА в Нидерландах - прим. ТАСС) приедет в Москву в конце следующей недели, в те же дни состоится визит в РКК "Энергия", - отметил Пишель.

По словам главы постпреда ЕКА в России, инспекция продлится два-три дня. За это время специалист проведет "визуальный осмотр ERA, проверку ряда датчиков и также проверку готовности к транспортировке на Байконур".

Рука-манипулятор будет работать в составе многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента МКС. Запуск модуля с устройством неоднократно откладывался. На сегодняшний день МЛМ вместе с ERA планируется отправить к МКС в конце 2020 года - начале 2021 года.

Российская сторона также изучает возможность установки на манипулятор ERA российского робота "Теледроид", разрабатываемого для работы в открытом космосе. С помощью руки ERA его будут перемещать к месту работы.