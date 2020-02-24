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Военное обозрение

ЗРК «Пэтриот» показали себя в деле: перехвачены ракеты, идущие на саудовский терминал

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Источник изображения: topwar.ru

Новая атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии не удалась – на этот раз системы противовоздушной обороны сумели показать, на что они способны.

Система ПВО Саудовской Аравии сегодня вечером отлично сработала в городе Янбу. Несколько подлетавших ракет были уничтожены. Вероятной целью был большой нефтяной терминал Aramco в соседнем порту

- пишет издание CNW, с удивлением отмечая, что подвергнувшийся обстрелу населенный пункт располагается в одной тысячи км от Йемена.

Со слов указанного издания, все ракеты, по имеющейся информации, были сбиты зенитным огнем, не причинив вреда населению и инфраструктуре:

Пока что, кажется, все ракеты были перехвачены.

Как указывается, в качестве средства поражения выступали ЗРК американского производства «Пэтриот», состоящие на вооружении войск Саудовской Аравии. Ранее они не сумели проявить себя должным образом, адекватно не среагировав на авианалёт с территории Йемена.

В сентябре 2019 года группа беспилотников атаковала крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке, находящийся на востоке королевства, и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Хурайс. Из-за нанесенного инфраструктуре урона добыча саудовского «черного золота» уменьшилась вдвое.


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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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