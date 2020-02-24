Планы развития израильских танковых войск в рамках программы «Тнуфа»

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Изменения в танковом парке АОИ в рамках программы "Тнуфа"

Опубликованные детали долгосрочной программы развития АОИ [Армии обороны Израиля] (ТАРАШ - "Тохнит Рав-Шнатит") "Тнуфа" содержат ряд конкретных цифр и разъяснений по танковому парку и составу бронетанковых сил АОИ. Оставлю в стороне вопрос усиление бронетанковых бригад (разведбат, инженерный батальон, команды "Суфа"), речь ниже пойдёт о следующем:

закупка примерно 150 танков "Меркава-4" для замены танков "Меркава-3" за 5 лет (2020-2024 гг.);

закрытие 1 бронетанковой бригады;

снижение количества танков в бригадах, предназначенных для обороны.

Напомню о статьях, связанных с развитием бронетанкового корпуса, опубликованные мной за последний год:

Итак, по новым данным. Вначале о производстве. В статистике по 2017 г. АОИ впервые опубликовала цифру произведенных за год танков "Меркава-4": 30 штук (а также 30 БТР "Намер"). В аналогичной статистике по 2018 и 2019 гг. данные производства не публиковались. Новые данные по "Тнуфа", 150 танков за 5 лет, означают сохранение темпа производства на уровне 30 танков в год. Это практически наверняка означает, что и в 2018-2019 гг. производилось по 30 танков в год.

В июле 2016 г. 7-я брт бр завершила перевооружение с танка "Меркава-2 Бет" на танк "Меркава-4 Мем". С этого момента "Меркава-2" в регулярной армии не осталось и танковый парк регулярных сил выглядел следующим образом: две трети "Меркава-4 Мем" (401-я и 7-я бригады) и треть "Меркава-3 Баз" (188-я бригада). 460-я учебная бригада имеет те же соотношения "Меркава-4" и "Меркава-3" для подготовки кадров прочих регулярных бригад. В резерве находились 8 бронетанковых бригад, в т.ч. две с "Меркава-2" (10-я и 847-я), одна с "Меркава-4" (4-я) и пять с "Меркава-3" (8-я, 14-я, 37-я, 205-я и 434-я).

Далее стоит напомнить, что регулярные бригады среди прочего - кузница кадров для резервных подразделений. За примерно 4 года из 1 регулярной бригады демобилизуется достаточно танкистов для 1 резервной бригады. С учётом длительности службы в резерве боевых солдат и офицеров (41-42 года), 1 бригада даёт персонал для 5 резервных бригад. Но с учётом разных обстоятельств (ухудшение здоровья, бронь по месту работы, выезд из Израиля и т.п.) - не более 4. Но если вспомнить и персонал инструкторов 460-й бригады - наберётся и на 5. Именно так поддерживалось необходимое количество танкистов-резервистов для 5 бригад "Меркава-3", хотя были и случаи переучивания с танков других типов. И всё же желательно иметь соответствующее соотношение регулярных и резервных частей (1:4) и избегать переучивание - последнее хуже, чем полноценная срочная служба на определённом типе танка и далее продолжение службы в резерве на "своём" танке.

Две бригады "Меркава-2" с 2016 г. перестали получать новых резервистов, но с учётом темпов производства "Меркава-4" - до 2023-2024 гг. их танковый парк всё равно бы сменился, и "Меркава-2" в резерве бы не осталось. Так что перевооружение 7-й бригады было правильным и вполне своевременным. Более того, процесс перевооружения резерва уже начался, первой была 847-я бригада (275-й, 293-й и 294-й танковые батальоны), работы начались во второй половине 2016 г. и к октябрю 2017 г. был перевооружён 275-й батальон.

Но в 2019 г. данный процесс был прерван. Было решено, что 188-я регулярная бригада (53-й, 71-й и 74-й батальоны) перейдёт на "Меркава-4 Мем". Соответственно, вначале (в том же 2019 г.) началось перевооружение 460-й бригады (для подготовки кадров для 188-й), а далее - и самой 188-й бригады. По завершению этого процесса регулярный состав АОИ будет иметь только один тип танков ("Меркава-4"), и это потребует переучивание демобилизующихся танкистов с "Меркава-4" на "Меркава-3". Более того, по-видимому, нет каких-либо планов модернизации "Меркава-3", что ранее намечалось для танков 188-й бригады (установка КАЗ "Меиль Руах", новые системы боевого управления). Высвобождающиеся танки "Меркава-3 Баз" 188-й и 460-й бригад, по-видимому, пойдут на перевооружение 8-й, имеющие более старые "Меркава-3 РАМАХ" (или 14-й бригады, имеющей "Меркава-3", точная модификация не указана).

Возвращаюсь к 847-й бригаде. Первые свои "Меркава-4" она получила в начале 2017 г. Т.е. за 3 года (2017-2019) она получила бы 90 танков и до середины текущего 2020 г. завершила бы перевооружение. Но, как было сказано выше, в 2019 г. решение было изменено и "Меркава-4" пошли в 460-ю и 188-ю бригады. Нет данных о судьбе 275-го батальона 847-й бригады, успевшего перейти на "Меркава-4". Изъяли ли их в пользу 188-й и 460-й? Что вообще происходит с этой бригадой до завершения перевооружения 188-й и 460-й (т.е. примерно до 2022 г.)? Некоторые источники пишут о "снятии с вооружения 6 батальоном танков ‘Меркава-2’", что должно подразумевать наличие в 847-й бригаде всех 3 танковых батальонов на "Меркава-2".

Как было сказано выше, АОИ заявила о закрытии одной резервной танковой бригады, по-видимому речь о 10-й "Харэль", вооружённой "Меркава-2" и процесс перевооружения на более современные танки не начавшей. Для экономии средств расформирование бригады по-видимому произойдёт немедленно после окончательного утверждения "Тнуфа". Что касается танковых батальонов 847-й бригады, скорее всего они не будут проводить тренировки на танках (опять же, для экономии средств), но расформируют ли их сразу - неясно. Кстати, в рамках политики сохранения исторических номеров и имён, вполне возможно, что номер и название 10-й бригады (существует с 1948 г.) перейдут 847-й (создана в 1978-1980 гг.).

Ещё один пункт - "сокращение танков в частях, предназначенных для обороны". Что это значит, не ясно. Возможно, речь о переходе резерва на новый штат (102 танка в бригаде вместо 111), как уже было сделано в регулярных частях (подробно о новом штате - в статье от 2018 г. на ЖЖ Давида).

Итог: к концу срока действия "Тнуфа" будет выпущено достаточно "Меркава-4" не только для перевооружения 188-й и 460-й бригад, но и для завершения перевооружения 847-й бригады (240 танков в 2017-2024 гг. включительно). "Меркава-2" окончательно покинут АОИ уже в ближайшее время, далее начнётся снятие с вооружения "Меркава-3" (на 2020 г. наиболее старые танки этой модели достигли возраста 30 лет). На 2024 г. АОИ будет иметь 4 регулярные бригады "Меркава-4" и 7 резервных бригад, две с "Меркава-4" и пять с "Меркава-3". При штате в 102 танка в бригаде это даст 1,122 танков.

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