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Украинские поставки комплектов для лицензионной сборки ПТУР РК-3 в Иорданию

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Укринмаш" поставил Иордании сборочные комплекты для лицензионной сборки 500 РК-3 для ПТРК Raptor-MV

Противотанковый ракетный комплекс Terminator-AT (Raptor-MV), представленный иорданской компанией Jadara Equipment and Defence Systems, в экспозиции выставки SOFEX-2018. Амман, май 2018 года (с) Patrick Allen / Jane's

Дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт" государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма "Укринмаш" в 2019 г. поставило в адрес иорданской компании Jadara Equipment & Defence Systems Co (Zarqa - Khaw, P.O. Box 2100, Amman, 11181) по контрактам 2017-2019 гг. товары военного назначения для лицензионной сборки ПТРК Raptor-MV:

- Комплекты составных частей №№ 1 и 2 для сборки [500] управляемых противотанковых ракет калибра 107-мм РК-ЗК (с тандемно-кумулятивной боевой частью), РК-ЗОФ (с осколочно-фугасной боевой частью), предназначенных для стрельбы из легкого противотанкового переносного ракетного комплекса RAPTOR-MV, и инертных управляемых противотанковых ракет РК-ЗИ, предназначенных для приобретения оператором практических навыков стрельбы из легкого противотанкового переносного ракетного комплекса RAPTOR-MV. Варианты 7x2.700.024, 7x2.700.026, 7x2.700.028 и 7x2.700.029.

- Комплекты сборочного оборудования, приспособлений, контрольно-проверочной аппаратуры и инструмента для сборки изделий СД-3.

- Транспортно-пусковые контейнеры ТПК-3 для хранения, транспортировки и запуска противотанковых ракет типа РК-ЗК (ОФ).

- Стенд проверки изделия Б-ЗК - для проведения испытаний качества сборки изделий РК-ЗК (противотанковые ракеты) путем подтверждения боевых характеристик, а именно, бронепробиваемость.

Общая стоимость - около 7 млн. долл.

Комментарий bmpd. Иорданский противотанковый ракетный комплекс Raptor-MV является собираемым иорданской оборонной компанией Jadara Equipment and Defence Systems легким ПТРК "Корсар" (с ракетой РК-3) разработки киевского ГП "ГККБ "Луч". Данный комплекс Raptor-MV впервые демонстрировался Jadara Equipment and Defence Systems в мае 2018 года на XII выставке вооружения и военной техники для сил специальных операций (12th Special Operations Forces Exhibition, SOFEX-2018) в Иордании под обозначением Terminator-АТ.

Как уже сообщалось, в мае 2018 года компания "Укринмаш" поставила в Иорданию первые 25 приборов наведения ракет Р-3К и РК-3ОФ и 150 комплектов составных частей для сборки ракет РК-3К, на общую сумму около 5 млн долл.

Кроме того, в своем отчете в Регистр обычных вооружений ООН за 2018 год Украина заявила о поставке в Иорданию двух пусковых установок ПТРК и 20 противотанковых управляемых ракет неназываемого типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Украина
Компании
Луч КБ
ООН
Укрспецэкспорт
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