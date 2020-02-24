Войти
ТАСС

Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв

369
0
0
Бронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль "Атлет".
Источник изображения: © Пресс-служба Военно-промышленной компании

Автомобиль пройдет небольшие доработки по предложениям Минобороны, после чего отправится на государственные испытания

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новейший российский бронеавтомобиль "Атлет", разработанный в Военно-промышленной компании (ВПК), прошел проверку на подрыв и на обстрел в рамках предварительных испытаний. Машина выдержала все тесты и подтвердила заявленные характеристики, сообщили ТАСС в пресс-службе ВПК.

"Провели испытания "Атлета" на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля. Также провели испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение осколками и напалмом на пожаростойкость. Все, что мы планировали, все машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании", - сообщили в ВПК.

В пресс-службе добавили, что автомобиль пройдет небольшие доработки по предложениям заказчика в лице Минобороны, после чего отправится на государственные испытания. "После доработки и восстановления ресурса машина приступит к государственным испытаниям, которые запланированы на май", - отметили в ВПК.

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано Военно-промышленной компанией в рамках одноименной опытно-конструкторской работы по заказу Минобороны РФ. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на форуме "Армия-2019" в июне прошлого года.

Машины этого семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем "Тигр" противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.08.2019
Новейшая бронемашина "Атлет" выйдет на предварительные испытания 5 августа
15.04.2019
Очередной Единый день приемки военной продукции
15.04.2019
Вооруженные силы РФ с начала года получили 48 крылатых ракет "Калибр" - Шойгу
26.07.2018
Участники международного конкурса "Военное ралли" из Египта и Узбекистана осваивают российскую технику
30.05.2017
В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста
30.05.2017
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 17:31
  • 161
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A