«Это полный провал»: американский офицер о наступлении Турции в Идлибе

Стал очевиден полный провал наступления боевиков на позиции сирийских войск в Идлибе, несмотря на активное участие турецких вооруженных сил. К данному выводу приходит американский военный эксперт Скотт Риттер, полагающий, что иного исхода и не предвиделось.

Он является отставным офицером разведки корпуса морской пехоты США. Служил в Советском Союзе в качестве инспектора по осуществлению Договора об РСМД, был закреплен за штабом генерала Шварцкопфа во время войны в Персидском заливе, а в 1991-1998 годы работал инспектором ООН по вооружениям.

Поражение как неизбежность

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» при участии турецких войск совершили нападение на сирийскую армию, которое было обречено с самого начала. Теперь главный вопрос – почему?

- пишет Риттер.

Подразделения боевиков при поддержке турецкой артиллерии смогли захватить несколько позиций сирийской армии в районе деревни Найраб, получив в качестве трофеев несколько единиц бронетехники, а затем были отброшены назад в результате авиаударов, нанесенных российскими ВВС.

При этом турецкие войска впервые открыто сражались плечом к плечу с боевиками. Как считает эксперт, битва за Найраб должна была стать прелюдией к массированному вторжению Анкары, началу новой кампании, «предназначенной для наказания сирийской армии и ее российских союзников».

Источник изображения: https://twitter.com/aldin_ww/

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Закончен бой – иду домой

Есть одна проблема в таком сценарии – российские ВВС […] Пока российские самолеты действуют в Идлибе, ни одна наступательная операция против сирийской армии не имеет шансов на успех

- указывает Риттер.

Как он полагает, турецкие военные полностью осознают эту реальность, в связи с чем возникает вопрос: зачем начинать атаку, которая была обречена на провал? С его слов, в первую очередь следует учесть: Анкара не знала, как будет реагировать Москва.

На этот вопрос уже дан ответ. Осуществляя атаку на Найраб, Турция обострила ситуацию почти до уровня прямого турецко-российского противостояния

- отмечает эксперт.

В этих условиях, как он считает, вероятнее всего Анкара примет позицию Кремлем, стремящегося к деэскалации, «чтобы избежать любого долгосрочного ущерба для турецко-российских отношений». Однако Москва будет требовать безоговорочного очищения провинции от боевиков. И Турция будет вынуждена учитывать эту позицию, «если она не готова рискнуть полномасштабной войной с Россией из-за Идлиба». В целом же последнее сражение следует воспринимать как твердое решение Кремля завершить объединение страны под властью Дамаска.