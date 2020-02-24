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Военное обозрение

«Проверенная и надежная система»: Корабельные зенитки АК-630М защитят индийские границы

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АК-630М в составе комплекса «Дуэт
АК-630М в составе комплекса «Дуэт.
Источник изображения: americangg.net

Ракетно-пушечный комплекс противоракетной обороны кораблей в ближней зоне АК-630М готов к наземным испытаниям, являясь основным компонентом нового изделия индийского оборонпрома. Как сообщили порталу idrw.org источники, уже состоялось заводское тестирование адаптированной к сухопутной службе системы. Теперь предстоят её испытания в войсках.

Новое изделие, получившее обозначение AD MGS, использует в качестве шасси автомобиль Tatra High Mobility 6×6, специально разработанный для индийской армии. На него монтируется АК-630, который производится в Индии с высокой степенью локализации, достигающей, как утверждается, 95,6%. Данная 30-мм автоматическая артиллерийская установка, со слов издания, «является проверенной, надежной и испытанной оружейной системой».

Шестиствольная пушка российского происхождения производит в минуту почти 5 тыс. выстрелов, позволяя эффективно защищать зенитным огнем корабли от воздушных объектов, прорвавшихся во внутренний контур обороны. Однако на земле она будет применяться для защиты от тяжелых мин, противотанковых ракет и артиллерийских снарядов. По всей видимости, АК-630М на борту Tatra будут расставлены по постам вдоль границы.

Полностью автоматизированная РЛС управления огнем позволяет поражать воздушные цели на расстоянии в 4-5 км. Возможно дистанционное управление оружейной системой.

Источник изображения: https://americangg.net/

C-RAM «Centurion» - возможный вариант исполнения...

...и индийские реалии: система AD MGS

Источник изображения: https://americangg.net/

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Tatra
Оборонпром
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