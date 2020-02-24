Войти
ТАСС

Встреча руководителей ЕКА и Роскосмоса запланирована на 12 марта

386
0
0
Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер
Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер.
Источник изображения: © EPA/Ulises Ruiz Basurto

На переговорах, в частности, обсудят статус совместных проектов в области исследований Марса и Луны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с главой Европейского космического агентства (ЕКА) Яном Вернером запланирована на 12 марта в Москве. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"Встреча руководителей ЕКА и Роскосмоса предварительно назначена на 12 марта", - отметил Пишель.

По его словам, окончательная повестка встречи еще проходит согласование, но на переговорах точно будет обсуждаться статус совместных проектов в области исследований Марса и Луны, а также, возможно, потенциальные направления сотрудничества в будущем.

В начале февраля глава Роскосмоса сообщил в интервью ТАСС, что стороны также могут обсудить на предстоящей встрече возможность заключить прямую договоренность между ЕКА и Роскосмосом о полетах европейских астронавтов на российских кораблях "Союз". На сегодняшний день европейцы отправляются на Международную космическую станцию по квоте NASA.

По итогам предыдущей встречи с европейским коллегой в августе 2019 года Рогозин поручил подготовить соответствующее двустороннее соглашение с ЕКА. Тогда же Вернер сообщил ТАСС, что Европейское космическое агентство готово в будущем отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
27.10.2014
Макеты в космос не летают
30.04.2014
Невзятая высота
14.04.2014
Русский космос
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 17:31
  • 161
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A