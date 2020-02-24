Встреча руководителей ЕКА и Роскосмоса запланирована на 12 марта

На переговорах, в частности, обсудят статус совместных проектов в области исследований Марса и Луны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с главой Европейского космического агентства (ЕКА) Яном Вернером запланирована на 12 марта в Москве. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"Встреча руководителей ЕКА и Роскосмоса предварительно назначена на 12 марта", - отметил Пишель.

По его словам, окончательная повестка встречи еще проходит согласование, но на переговорах точно будет обсуждаться статус совместных проектов в области исследований Марса и Луны, а также, возможно, потенциальные направления сотрудничества в будущем.

В начале февраля глава Роскосмоса сообщил в интервью ТАСС, что стороны также могут обсудить на предстоящей встрече возможность заключить прямую договоренность между ЕКА и Роскосмосом о полетах европейских астронавтов на российских кораблях "Союз". На сегодняшний день европейцы отправляются на Международную космическую станцию по квоте NASA.

По итогам предыдущей встречи с европейским коллегой в августе 2019 года Рогозин поручил подготовить соответствующее двустороннее соглашение с ЕКА. Тогда же Вернер сообщил ТАСС, что Европейское космическое агентство готово в будущем отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом.