Американо-польское военное сотрудничество споткнулось на долгострое

Американская система ПРО Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково не будет введена в строй в 2020 году из-за проблем со строительным подрядчиком. Хотя по планам Пентагона противоракеты должны были быть поставлены на боевое дежурство в 2018 году.

Как заявил изданию Defense News директор Агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл, проблемы со строительством и так задержали запуск системы на два года, а теперь сроки придется отодвинуть еще на пару лет.

В частности, еще не готово вспомогательное управление, отопление, питание и система охлаждения. В декабре прошлого года в Польшу направили специалистов, но о результатах работы не сообщается.

Кроме того, в 2021 году Пентагону потребуется дополнительно выделить 96 миллионов долларов на финансирование противоракет, которые уже находятся в защитных контейнерах с контролируемой температурой.

РГ напоминает, что 20 августа 2008 года США и Польша подписали соглашение о размещении на польской территории американской противоракетной базы, на которой будут размещены ракеты MIM-104.