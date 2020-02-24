У российского атомного «Петра Великого» высохла и осыпалась изоляция

Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» проекта 1144 (шифр «Орлан») из-за различных факторов, в том числе финансовых, может быть существенно ограничена, сообщил Mil.Press FLOT источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

По его словам, обновление точно затронет главную энергоустановку корабля.

Другой собеседник агентства рассказал, что полномасштабная модернизация корабля потребует, в частности, перекладки кабель-трасс. «Одно из самых проблемных мест как этого корабля, так и других старых крейсеров — состояние изоляции, которая сохнет и осыпается. Другое слабое место — состояние общекорабельных систем в целом, здесь многое зависит от своевременного обслуживания и замены, например, протекторов», — сказал источник.

Он добавил, что корпуса проекта 1144 достаточно прочные для того, чтобы прослужить до полувека.

В июле 2017 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что модернизация «Петра Великого» может занять 3,5 года.

Крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой «Петр Великий» включен в состав флота в 1998 году.