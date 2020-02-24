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Вестник Мордовии

Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью

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Источник изображения: Фото: twitter.com/MIG29, twitter.com/IvanSidorenko01

Сирийские военные в отражении сегодняшней атаки турецких формирований и подконтрольных им боевиков задействовали тактический ракетный комплекс "Точка".

В twitter.com/MIG29 появилось видео с упавшей горящей отработанной частью такой ракеты. Это говорит о том, что по противнику применили кассетную головную часть, снаряженную 50 боевыми элементами массой 7,45 кг и дающую более 300 осколков. Они способны поражать живую силу и различную небронированную технику на площади 3,5-7 га.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MIG29, twitter.com/IvanSidorenko01

Применение ракеты с этой БЧ подтверждается фотографией, опубликованной в twitter.com/IvanSidorenko01. Здесь демонстрируется пусковая установка 9П129 с готовой к боевому применению ракетой, на которой видно обозначение 9Н123К, именно так маркируется кассетная содержимое.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MIG29, twitter.com/IvanSidorenko01

Кроме "Точек" сирийцы применяли реактивные системы залпового огня "Смерч", также имеющие снаряды с различными БЧ, в том числе кассетного типа. Имеются варианты с самоприцеливающимися боевыми элементами, которые эффективны против танков и другой бронетехники, и термобарические боеприпасы "Волнение", выжигающие все на большой площади.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
9А52-2 Смерч
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1 комментарий
№1
24.02.2020 06:40
Раньше писали о том, какие ракеты для РСЗО есть у сирийцев и в этом перечне не было ракет с термобарической боеголовкой... Успели закупить?
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