Дальний беспилотник ВВС США провел новый шестичасовой разведывательный полет у черноморских границ России

Вблизи Крыма и Кубани в четверг был также замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США

Лондон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk в четверг совершил второй за двое суток многочасовой полет вблизи российских рубежей на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний дрон RQ-4A Global Hawk начиная приблизительно с 15:25 мск в течение шести с половиной часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края.

Он выполнял полет по линии от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. По этому маршруту дрон совершил четыре пролета, еще три - исключительно к юго-западу от Крыма вблизи Севастополя.

Полет беспилотника, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии приблизительно 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. м вплоть до 22:05 мск. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км.

В районе 17:45 мск к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В течение более двух часов он одновременно барражировал вдоль берегов Кубани и Крыма.

Это уже седьмой полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в нынешнем году и третий в феврале.

Ранее в четверг все тот же дальний беспилотник ВМС США RQ-4A Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение двух с половиной часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом в ходе выполнения задания беспилотник дважды подлетал на расстояние 37-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.