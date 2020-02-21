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Flotprom

Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 в наливном бассейне "Севмаша".
Источник изображения: Центральный Военно-Морской Портал

Российской промышленности пока не удается оперативно выполнять ремонт и модернизацию большинства крупных боевых надводных кораблей: крейсеров, эсминцев и БПК. Таким образом концепция "новый корабль в старом корпусе" применительно к ним не оправдалась. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали собеседники в ВУНЦ ВМФ (ВМА) и Крыловском государственном научном центре.

Определенные проблемы и срывы сроков сопровождали ремонт и модернизацию всех российских крейсеров.

С этим сталкивались при модернизации ракетного крейсера проекта 1164 "Маршал Устинов", продолжаются сложности и с тяжелым авианесущим крейсером проекта 11435 "Адмирал Кузнецов", а также с тяжелым атомным ракетным крейсером проекта 1144 "Адмирал Нахимов". Модернизация ТАРК "Петр Великий" пока фактически откладывается вправо, а в случае с РКР "Москва" корабелы и вовсе пока ограничились ремонтом (восстановлением походной готовности).

Эсминцы проекта 956 не удавалось поддерживать в боевой готовности (в том числе из-за проблем с котлотурбинной энергоустановкой), из-за чего из 17 построенных для ВМФ кораблей в составе флота остались лишь три (из них сейчас на ходу остался только "Быстрый"). А БПК проекта 1155 предстоит масштабная модернизация с переклассификацией готовых кораблей во фрегаты. Ее сроки традиционно ушли вправо: первые пять кораблей планировали модернизировать к 2022 году.

Средний возраст боевых кораблей ВМФ России превысил 25 лет. У США этот показатель – 20 лет, у КНР – 13 лет, рассказал один из собеседников издания из бывшего I института (сейчас – ВУНЦ ВМФ).

"Большие надводные корабли, построенные в "золотую эру" ВМФ СССР, уже достигли предельных сроков службы, – добавил он. – Параллельно с поддержанием боеготовности старых боевых единиц флота нужно максимально быстро переходить, наконец, к серийному строительству кораблей дальней морской и океанской зоны. Так, фрегаты проекта 22350 и 22350М следует строить сразу на нескольких верфях, предварительно решив проблемы с их силовой установкой – с газотурбинными двигателями и редукторами. А корветы проекта 20380/20385/20386 – выводить в большую серию, ведь эти корабли – основные для ближней морской зоны".

Он добавил, что для сохранения и развития компетенций в разработке, постройке и эксплуатации крупных океанских кораблей следует ускорить создание перспективного эсминца "Лидер", сейчас фактически замороженное. Эти корабли в случае достаточной серийности должны будут заменить ракетные крейсеры советской постройки, ремонт и модернизация которых фактически провалены. Другой вариант – создание многоцелевого корабля класса "эсминец" водоизмещением порядка 10–12 тысяч тонн с газотурбинной силовой установкой. Однако флот пока остановился на атомном ЭМ водоизмещением 19 тысяч тонн.

В свою очередь второй собеседник издания из КГНЦ отметил, что модернизация старых советских крейсеров, эсминцев и БПК – "вопрос государственного престижа и сохранения хоть каких-нибудь крупных кораблей океанской зоны на время, пока промышленность не перестроилась под производство нового российского океанского флота".


Дмитрий Жаворонков

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
1144 Орлан
1164 Атлант
20380 Корвет-1
20385
22350
23560 Лидер
956 Современный
пр. 1155
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