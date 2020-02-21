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РИА Новости

Эксперт назвал причины дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

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Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения.
Источник изображения: © AP Photo / Baderkhan Ahmad

В Сети появилось видео дорожного инцидента с участием американского броневика и российского "Тигра" в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал произошедшее.

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.



Автор ролика утверждает, что запись была сделана в городе Эль-Камышлы, дату он не называет.

Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр".

Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из них – флаг США. Колонна движется на низкой скорости, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются.

Чем завершился дорожный инцидент, неизвестно – запись обрывается.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся, отмечает РИА Новости.

Как заявил агентству официальный представитель ведомства, капитан ВМС Уильям Урбан, военнослужащие США продолжают "тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения конфликтов".

В Минобороны России запись пока не комментируют.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов высказал свое мнение о дорожном инциденте. По его словам, необходимо учитывать два фактора: человеческий и политический.

"Человеческий фактор, конечно, всегда присутствует в подобных ситуациях. Здесь – представители двух стран, которые находятся не в самых лучших отношениях. Поэтому военнослужащие США позволили себе повести некорректно по отношению к россиянам, наверняка исходя еще и из того, что в американских частях присутствует определенная пропаганда.
Есть и политический фактор. И это уже зависит от американского командования: оно ставит перед своими военнослужащими задачу не допускать конфликтных ситуаций или не ставит? Или говорят, мол, идите намеренно на конфликт с россиянами, чтобы усугубить ситуацию. … В любом случае: то, что произошло, это сочетание двух факторов: человеческого и политического", – считает Иван Коновалов.

По его словам, сирийский театр военных действий требует проявлять от военнослужащих всех стран корректность и осторожность.

"Эта зона – особая, действовать все здесь должны осторожно, потому что присутствуют армии разных стран. Все очень тесно, все рядом, поэтому сценарий всегда может стать негативным. Поэтому и действовать надо очень корректно, очень осторожно – так, как действуют россияне", - заключил военный эксперт.

Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны, российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.

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