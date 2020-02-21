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РИА Новости

Бирюков рассказал о решении в Москве задач гражданской обороны

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У Москвы достаточно сил для решения любых задач в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единая система стала работать лучше, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В четверг прошел сбор по подведению итогов деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

"Говоря о результатах прошлого года, необходимо отметить, что система стала работать лучше. Лучше, собраннее стало работать и главное управление МЧС по Москве, департамент по делам гражданской обороны. Мы достигли сокращения пожаров, сокращения гибели людей на пожарах и в чрезвычайных ситуациях, но при этом увеличено количество спасенных", - сказал Бирюков.

Он отметил, что это стало результатом системной планомерной работы правительства Москвы во взаимодействии с министерством чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня силы и мощности главного управления МЧС и департамента по делам гражданской обороны Москвы достаточно для того, чтобы решать любую задачу... Сегодня у нас более 650 единиц различной техники и оборудования, и в случае необходимости могут быть применены, в случае чрезвычайных ситуаций", - сказал Бирюков.

Он отметил, что система продолжает обновлять мощности и инвентарь. Так, за прошлый год правительством города закуплены и переданы на эксплуатацию в главное управление МЧС 46 единиц пожарно-спасательной техники.

"Закупили новый вертолет многоцелевой и ввели его в строй. Два еще закупаем, они будут введены в 2020 и в 2021 годах. Одним словом, группировка сегодня достаточно мощная, оснащенная", - сказал Бирюков.

Он добавил, что актуальная задача – дальше развивать подготовку кадров.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
2020-й год
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